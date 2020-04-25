Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе этого года составила 88,9 тыс. руб. Статистика опубликована на сайте Мосгорстата.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по городу Москве (по полному кругу организаций) в январе составила 88 844,7 руб. За аналогичный период 2019 года в столице она находилась на уровне 79,7 тыс. руб. Таким образом, объем зарплатных выплат вырос на 12,1%.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. По данным исследования «РИА Новости», наиболее высокие зарплаты в российских регионах у специалистов сферы добывающей промышленности, финансового сектора и интеллектуального труда. Работники финансового сектора в Москве оказались на втором месте среди сотрудников с самыми с большими зарплатами. В 2019 году оплата их труда за месяц составляла 171 тыс. руб.



