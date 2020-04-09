Российские туристы не смогут вернуться из Сеула из-за отмененного рейса

Вывозной рейс из Сеула во Владивосток, на котором российские туристы должны были вернуться домой 9 апреля, отменен. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта Владивостока.

Информацию агентству подтвердили и в авиакомпании «Аврора», которая должна была выполнить полет.

По данным представителя владивостокского аэропорта, информации о вывозе российских граждан из Южной Кореи пока нет.

Ранее о том, что «Аврора» в четверг вывезет россиян из Сеула во Владивосток и Хабаровск сообщал глава Минтранса Сахалинской области Валерий Спиченко.