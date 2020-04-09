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Российские туристы не смогут вернуться из Сеула из-за отмененного рейса

Вывозной рейс из Сеула во Владивосток, на котором российские туристы должны были вернуться домой 9 апреля, отменен. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта Владивостока.

Информацию агентству подтвердили и в авиакомпании «Аврора», которая должна была выполнить полет.

По данным представителя владивостокского аэропорта, информации о вывозе российских граждан из Южной Кореи пока нет.

Росавиация из-за путаницы отозвала разрешение на вывоз россиян из Сеула
Общество

Ранее о том, что «Аврора» в четверг вывезет россиян из Сеула во Владивосток и Хабаровск сообщал глава Минтранса Сахалинской области Валерий Спиченко.

7 апреля Росавиация отменила разрешение на вылет из Хабаровского края самолета в Сеул для вывоза российских туристов. Причиной стала путаница в списках пассажиров, которые должны были лететь в Южную Корею и возвращаться из нее. По имеющейся информации, в транзитной зоне сеульского аэропорта находится около 40 российских граждан из разных городов Сибири и Дальнего Востока. Среди них есть дети, беременные женщины, пожилые люди. Некоторые находятся в аэропорту уже несколько суток.

Власти допустили в ближайшие дни рейсы для вывоза россиян из семи стран
Общество

В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края сообщили, что предварительно вылет самолета запланирован на 8 или 9 апреля.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев во вторник заявлял, что в ближайшие дни россиян начнут вывозить из семи стран: Японии, Кипра, Испании, Турции, Таиланда, Индии и Черногории. Замглавы МИДа Игорь Моргулов отметил необходимость вывоза российских туристов из Италии и Южной Кореи.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Сеул, Владивосток, рейс, коронавирус
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