В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки и дополнительные разрешения на поездки на дачу для пожилых людей, передает «РИА Новости».

По словам зампреда СПЧ, речь не идет об отмене режима самоизоляции. Киркора отметила, что дополнительный пропуск нужен, чтобы поехать на садовые участки для посадки и хозяйственных нужд. «Картошку посадить, морковь, которые для многих наших граждан единственное средство пропитания, со своего подсобного хозяйства», — сказала она.

При этом Киркора подчеркнула, что нужно обеспечить безопасный выезд граждан на дачи, чтобы не спровоцировать неконтролируемые перемещения. По ее словам, необходимо организовать транспортировку таким образом, чтобы «не создавать поток в одно время». При этом если владелец дачного участка не может сам заниматься физическим трудом, например, сажать картошку, можно организовать помощь со стороны тех, кто остался без работы.

Зампред СПЧ также предложила ввести разовые пропуска на прогулки, в первую очередь для пожилых людей. По ее словам, если человек постоянно находится дома, по-другому происходит насыщение организма кислородом, и ослабевает функционирование мышц.

Киркора предложила распределить потоки гуляющих в течение дня. «Если вы указываете, что идете гулять с ребенком, то вам система подбирает время, когда вы можете с ребенком гулять, и распределяет, чтобы не было пика людей в одном и том же месте», — сказала она.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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