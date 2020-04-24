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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционисты оценили предложение СПЧ отпустить россиян «на картошку»

Фото: Michel Spingler / AP
Фото: Michel Spingler / AP

Начальник центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов заявил, что отрицательно относится к предложению разрешить россиянам пробежки по утрам и поездки на дачу для посадки картошки. С такой инициативой готовится выступить Совет по правам человека при президенте России (СПЧ), писал «Коммерсантъ».

«Мы находимся в эпидемии. Представьте, алкоголик попросит нарколога разрешить ему рюмку водки или бокал вина. Мы такие ресурсы бросили на борьбу с заболеванием. Что будет, если сейчас все массово пойдут на пробежку или кататься на велосипеде? Те, кто хотят побегать по утрам или посадить картошку, пусть постоят смену в костюме и респираторе, пусть примут ответственность за этих людей», — отметил Сапронов.

По словам врача, сейчас его коллеги испытывают огромную нагрузку. «Бывает, что пациент утром еще ничего, а в обед — уже глубоко реанимационный, и мы его срочно переводим [в отделение интенсивной терапии]. Физически тяжело, психологически тяжело. Сейчас не только инфекционисты и терапевты, но и хирурги, урологи — все единым фронтом вышли на эту войну», — сказал он.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев тоже негативно оценил предложение разрешить посадку картошки на дачах. «Получится: терпели, терпели, а на конечном этапе получили подъем заболеваемости. Как врач я это не приветствую. Нужно подождать, чтобы заболеваемость как можно скорее пошла на спад. До майских праздников осталась всего неделя, но пока еще высокая заболеваемость», — сказал врач.

При этом Малышев подчеркнул, что пробежки и велопрогулки по утрам были бы полезны для россиян. «Сейчас многие сталкиваются с гиподинамией. Находиться на воздухе, безусловно, полезно. Другой вопрос — что наши люди, к сожалению, пока еще не могут гулять одни и, скорее всего, начнут собираться группами, а это уже опасно», — заключил собеседник РБК.

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По данным «Коммерсанта», СПЧ планировал обратиться в правительство с предложениями, касающимися карантинных мер. Одно из них — разрешить людям покидать места проживания, чтобы посадить картошку. Также предлагается ввести в Москве «зеленые пропуска» — разрешения на одиночные утренние пробежки и велопрогулки.

По данным на 24 апреля, с начала пандемии в России коронавирус подтвердили у 68,6 тыс. человек. За последние сутки зафиксировано 5849 новых случаев коронавирусной инфекции.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: СПЧ, коронавирус, карантин, майские праздники, картошка, врач, новости РБК
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