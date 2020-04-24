Инфекционисты оценили предложение СПЧ отпустить россиян «на картошку»

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Начальник центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов заявил, что отрицательно относится к предложению разрешить россиянам пробежки по утрам и поездки на дачу для посадки картошки. С такой инициативой готовится выступить Совет по правам человека при президенте России (СПЧ), писал «Коммерсантъ».

«Мы находимся в эпидемии. Представьте, алкоголик попросит нарколога разрешить ему рюмку водки или бокал вина. Мы такие ресурсы бросили на борьбу с заболеванием. Что будет, если сейчас все массово пойдут на пробежку или кататься на велосипеде? Те, кто хотят побегать по утрам или посадить картошку, пусть постоят смену в костюме и респираторе, пусть примут ответственность за этих людей», — отметил Сапронов.

По словам врача, сейчас его коллеги испытывают огромную нагрузку. «Бывает, что пациент утром еще ничего, а в обед — уже глубоко реанимационный, и мы его срочно переводим [в отделение интенсивной терапии]. Физически тяжело, психологически тяжело. Сейчас не только инфекционисты и терапевты, но и хирурги, урологи — все единым фронтом вышли на эту войну», — сказал он.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев тоже негативно оценил предложение разрешить посадку картошки на дачах. «Получится: терпели, терпели, а на конечном этапе получили подъем заболеваемости. Как врач я это не приветствую. Нужно подождать, чтобы заболеваемость как можно скорее пошла на спад. До майских праздников осталась всего неделя, но пока еще высокая заболеваемость», — сказал врач.