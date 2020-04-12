Российские космонавты поздравили с борта МКС с Днем космонавтики
Члены экипажа Международной космической станции из России записали видеопоздравление с Днем космонавтики с околоземной орбиты. Запись публикует пресс-служба «Роскосмоса».
Космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поприветствовали всех с борта МКС и напомнили, что 59 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе.
«Для всех жителей нашей планеты Юрий Гагарин всегда будет первым. Его лицо узнает каждый, а его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов», — сказал Вагнер и отпустил микрофон, который полетел в невесомости в сторону камеры.
Ролик завершается кадрами поверхности Земли, сделанными с космической станции.