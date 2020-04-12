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Российские космонавты поздравили с борта МКС с Днем космонавтики

Члены экипажа Международной космической станции из России записали видеопоздравление с Днем космонавтики с околоземной орбиты. Запись публикует пресс-служба «Роскосмоса».

Космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поприветствовали всех с борта МКС и напомнили, что 59 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе.

«Для всех жителей нашей планеты Юрий Гагарин всегда будет первым. Его лицо узнает каждый, а его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов», — сказал Вагнер и отпустил микрофон, который полетел в невесомости в сторону камеры.

Ролик завершается кадрами поверхности Земли, сделанными с космической станции.

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В СССР день космонавтики начали отмечать в 1962 году — на следующий год после первого полета Гагарина в космос. В 2011 году Генассамблея ООН признала 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Кроме того, 12 апреля 1981 года в США стартовал первый полет по программе «Space Shuttle». Эти два события часто отмечаются во многих городах мира тематическими вечеринками «Юрьева ночь».

Теги: космос, День космонавтики, МКС, поздравление
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