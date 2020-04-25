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Пандемия коронавируса ,  
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Онищенко согласился с доводами о пользе солнечного света при коронавирусе

Солнечная погода может помочь в борьбе с эпидемией коронавируса в России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, пишет НСН.

Таким образом бывший главный санитарный врач страны согласился с доводами американских экспертов о пользе солнца во время пандемии.

»«Они все правильно говорят. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное — ультрафиолет», — сказал Онищенко. Он добавил, что ультрафиолетовое излучение убивает вирус. И если на майские праздники будет хорошая погода, то это поможет в борьбе с распространением болезни.

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
Общество
Дональд Трамп

Ранее 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что при лечении больных с COVID-19 можно использовать воздействие прямого солнечного света.

При этом глава государства сослался на исследование Министерства внутренних дел Соединенных Штатов, в котором говорится о гибели коронавирусной инфекции от солнца.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

В конце марта о губительном влиянии света на коронавирус заявлял министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, теплая погода действительно препятствует распространению вируса. Однако для этого необходима более высокая температура воздуха, так как для коронавируса оптимальной является температура 6-8 градусов выше ноля.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Геннадий Онищенко, коронавирус, свет
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