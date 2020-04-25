Власти США заявили о более чем 5 млн проведенных тестов на коронавирус

К утру 24 апреля более 5 млн американцев прошли тестирование на COVID-19. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс во время брифинга в Белом доме.

«К утру 5,1 миллиона американцев были протестированы на коронавирус. По мере увеличения масштабов тестирования в стране также растет число выявленных случаев заболевания», — сказал Пенс, добавив, что в ближайшие недели число тестов вырастет еще сильнее.

При этом вице-президент призвал население не пугаться таких цифр, так как власти наблюдают позитивные тенденции в статистике госпитализаций из-за COVID-19.

Ранее в апреле директор американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд спрогнозировал в Соединенных Штатах вторую волну эпидемии коронавируса.