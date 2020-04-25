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Власти США заявили о более чем 5 млн проведенных тестов на коронавирус

К утру 24 апреля более 5 млн американцев прошли тестирование на COVID-19. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс во время брифинга в Белом доме.

«К утру 5,1 миллиона американцев были протестированы на коронавирус. По мере увеличения масштабов тестирования в стране также растет число выявленных случаев заболевания», — сказал Пенс, добавив, что в ближайшие недели число тестов вырастет еще сильнее.

При этом вице-президент призвал население не пугаться таких цифр, так как власти наблюдают позитивные тенденции в статистике госпитализаций из-за COVID-19.

Пенс заявил о первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США
Политика
Майкл Пенс

Ранее в апреле директор американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд спрогнозировал в Соединенных Штатах вторую волну эпидемии коронавируса.

По его словам, она может вызвать более тяжелые последствия по сравнению с нынешней, если по времени совпадет с сезонной вспышкой гриппа. Редфилд уверен, что в этом случае медицинская система столкнется с «невообразимой нагрузкой» из-за пациентов сразу с двумя респираторными заболеваниями.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

По данным американского университета Джона Хопкинса, к 3:00 мск 25 апреля США занимали первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 — более 890 тыс. 51 тыс. пациентов умерли, более 96 тыс. выздоровели.

Главными очагами распространения коронавируса в стране стали штаты восточного побережья. В Нью-Йорке зафиксировано 271 тыс. больных, в Нью-Джерси — 100 тыс., в Массачусетсе — 46 тыс.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, США, Майкл Пенс
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