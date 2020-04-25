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Общество ,  
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В Архангельске загорелся деревянный жилой дом

В Архангельске произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Вызов поступил на пульт диспетчера 24 апреля в 22:25 (время совпадает с московским) с переулка Водников, 6. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что открытым огнем горит кровля жилого дома на площади 300 кв. м.

Возгоранию был присвоен повышенный ранг 1 «БИС». При помощи лестниц из здания были эвакуированы четыре человека. Спасатели также смогли вытащить из дома четыре газовых баллона.

В 00:36 25 апреля в МЧС сообщили о ликвидации пожара. К его тушению привлекались 26 человек и шесть единиц специальной техники. В результате инцидента никто не пострадал.

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Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Утром 24 апреля в Кировской области загорелась крыша строящегося общежития для воспитанников кадетского училища. Как заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, по предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание во временной электропроводке.

В МЧС сообщили, что первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия спустя восемь минут после возгорания. Цивилев отметил, что пожар не нанес финансового ущерба ни не привел к задержкам в строительстве.

Теги: пожар, Архангельск, МЧС
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