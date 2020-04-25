В Архангельске загорелся деревянный жилой дом

В Архангельске произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Вызов поступил на пульт диспетчера 24 апреля в 22:25 (время совпадает с московским) с переулка Водников, 6. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что открытым огнем горит кровля жилого дома на площади 300 кв. м.

Возгоранию был присвоен повышенный ранг 1 «БИС». При помощи лестниц из здания были эвакуированы четыре человека. Спасатели также смогли вытащить из дома четыре газовых баллона.

В 00:36 25 апреля в МЧС сообщили о ликвидации пожара. К его тушению привлекались 26 человек и шесть единиц специальной техники. В результате инцидента никто не пострадал.