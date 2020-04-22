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Пандемия коронавируса ,  
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Сенат США одобрил пакет поддержки экономики почти на $500 млрд

Сенат США проголосовал за выделение $484 млрд на поддержание экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, сообщает The New York Times.

Большая часть суммы — $320 млрд — пойдет на пополнение программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), которая позволяет представителям малого бизнеса выплачивать зарплаты работникам в период кризиса. Около $60 млрд из этой суммы пойдет на программу кредитования небольших предприятий, которые обычно испытывают проблемы с доступом к кредитам, о чем ранее попросили демократы, пишет NYT.

Еще $60 млрд будет выделено на программу займов и грантов по программе, которая поддерживает предприятия, пострадавшие от стихийных бедствий.

В случае, если закон будет принят, $75 млрд получат больницы, а еще $25 млрд направят на финансирование процесса тестирования на коронавирус.

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Сенат США
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