СМИ узнали о рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаториев

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Из-за угрозы коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал санаториям размещать отдыхающих посменно и требовать у них справки, подтверждающие отсутствие контактов с больными COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ Роспотребнадзора, получение которого подтвердили несколько санаториев. В самом Роспотребнадзоре на запрос газеты не ответили.

Согласно документу, отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях рекомендует размещать в одноместных номерах (кроме членов одной семьи) и «сменами» на срок 14 дней. При заселении рекомендуется также требовать справку из поликлиники об отсутствии у туриста контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией.

В санаториях также необходимо организовать ежедневное измерение температуры у всех постояльцев бесконтактными термометрами для отдыхающих и для сотрудников. При выходе из номера отдыхающие должны получать маски и антисептики.

Дважды в сутки необходимо дезинфицировать поверхности на территории учреждений, в том числе скамейки, площадки, пляжный инвентарь. Шезлонги нужно обрабатывать после каждого туриста. Номера необходимо убирать с помощью обеззараживающих средств не реже двух раз в сутки. После отъезда отдыхающих Роспотребнадзор рекомендовал проводить генеральную уборку и дезинфекцию с обязательной обработкой вентиляции.