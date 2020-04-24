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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаториев

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Из-за угрозы коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал санаториям размещать отдыхающих посменно и требовать у них справки, подтверждающие отсутствие контактов с больными COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ Роспотребнадзора, получение которого подтвердили несколько санаториев. В самом Роспотребнадзоре на запрос газеты не ответили.

Согласно документу, отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях рекомендует размещать в одноместных номерах (кроме членов одной семьи) и «сменами» на срок 14 дней. При заселении рекомендуется также требовать справку из поликлиники об отсутствии у туриста контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В санаториях также необходимо организовать ежедневное измерение температуры у всех постояльцев бесконтактными термометрами для отдыхающих и для сотрудников. При выходе из номера отдыхающие должны получать маски и антисептики.

Дважды в сутки необходимо дезинфицировать поверхности на территории учреждений, в том числе скамейки, площадки, пляжный инвентарь. Шезлонги нужно обрабатывать после каждого туриста. Номера необходимо убирать с помощью обеззараживающих средств не реже двух раз в сутки. После отъезда отдыхающих Роспотребнадзор рекомендовал проводить генеральную уборку и дезинфекцию с обязательной обработкой вентиляции.

Ограничения коснулись и приема пищи в санаториях. Столы ведомство рекомендовало расставить на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Если же у кого-то из отдыхающих выявят COVID-19, весь санаторий не менее чем на 14 дней должен перейти в режим обсерватора.

30 марта правительство объявило отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса. В их числе оказалась сфера туризма и гостиничного бизнеса. Пострадавшие отрасли получат приоритетную помощь от государства.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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