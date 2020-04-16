В России приостановили вакцинацию взрослых и детей из-за коронавируса

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Министерство здравоохранения России приостановило плановую вакцинацию по национальному календарю прививок и иммунизацию населения по эпидпоказаниям из-за эпидемии COVID-19. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. По его словам, не будут отменять только вакцинацию новорожденных в роддомах.

По данным портала, глава Роспотребнадзора Анна Попова еще месяц назад направила в регионы письмо, в котором признала целесообразным приостановку плановой вакцинации из-за распространения коронавируса. Эти рекомендации, отмечает портал, касаются, в первую очередь, взрослого населения, которое больше всего подвержено заражению коронавирусом.

В марте официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич сообщил, что у ВОЗ нет никаких доказательств, что прививка от сезонного гриппа влияет на риск заразиться коронавирусом и переносимость COVID-19.

При этом врачи отмечают, что прививки в целом укрепляют иммунную систему человека, которая лучше сопротивляется заболеванию.