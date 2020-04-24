Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков

Евгений Куйвашев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Свердловской области пропускной режим на майские праздники введут только в неблагополучных по коронавирусу муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, передает ТАСС.

По его словам, неблагополучными муниципалитетами считаются Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Полевской, Верхняя Пышма и Первоуральск и ряд других. Жителям этих территорий понадобятся документы, которые обосновывают их нахождение на улице, отметил губернатор.

«Такие именные справки, заверенные работодателем, предполагается выдавать уральцам, которым необходимо исполнять служебные обязанности в эти дни», — сказал он.

Однако справки не нужны, если человек идет в аптеку, магазин и выгуливает домашних животных в пределах 100 м от дома.