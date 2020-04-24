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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков

Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Свердловской области пропускной режим на майские праздники введут только в неблагополучных по коронавирусу муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, передает ТАСС.

По его словам, неблагополучными муниципалитетами считаются Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Полевской, Верхняя Пышма и Первоуральск и ряд других. Жителям этих территорий понадобятся документы, которые обосновывают их нахождение на улице, отметил губернатор.

В Свердловской области введут пропуска на время майских праздников
Общество
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Такие именные справки, заверенные работодателем, предполагается выдавать уральцам, которым необходимо исполнять служебные обязанности в эти дни», — сказал он.

Однако справки не нужны, если человек идет в аптеку, магазин и выгуливает домашних животных в пределах 100 м от дома.

В Свердловской области ограничили продажу алкоголя на период самоизоляции
Общество
Евгений Куйвашев

Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса. Он отметил, что власти пока не определились с видом пропусков.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Свердловская область, пропуск, коронавирус
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