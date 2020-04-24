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Новое правительство ,  
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Кудрин на 100 дней правительства пожелал кабмину не бояться критики

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на 100 дней правительства пожелал кабмину во главе с Михаилом Мишустиным не бояться принимать серьезные решения и не забывать о стратегии, передает ТАСС.

«Пожелать хочу не бояться принимать серьезные решения, предлагать нестандартные меры», — сказал Кудрин.

Он отметил, что в стране нестандартный кризис, поэтому нужно действовать решительно и принимать беспрецедентные решения, но при этом не забывать о стратегии и думать на два-три года вперед.

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По его словам, ситуация в стране заставляет задуматься о будущем здравоохранения и образования, которых в последние годы недостаточно финансировали и на которые обращали мало внимания. «Пациента не просто надо вылечить, надо, чтобы он потом жил много лет здорово и счастливо», — сказал он.

Глава Счетной палаты заявил, что новое правительство сформировали для того, чтобы оно занималось перезагрузкой национальных проектов, цифровизацией и повышением эффективности государственного аппарата. Однако через месяц повестка поменялась, отметил он. Кудрин сообщил, что будущее кабмина будет зависеть от того, как оно отреагирует на кризис в России. По его словам, преимущество нового правительства в том, что оно состоит из профессионалов, которые технологически подкованы.

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Фото: Штукина Екатерина / ТАСС

Он отметил, что в периоды кризиса в адрес кабмина часто звучит необоснованная критика, однако стоит прислушаться к некоторым советам. Кудрин пожелал правительству спокойнее относиться к критике.

«Конечно, хочу пожелать стойкости, сил и веры в себя. Знаю, что многие члены правительства работают сейчас на износ, держитесь, коллеги!» — подытожил глава Счетной палаты.

15 января после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Глава государства назначил премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, соответствующий указ был подписан 16 января. 22 января новый премьер назвал состав нового кабмина.

Теги: Алексей Кудрин, Михаил Мишустин, правительство
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