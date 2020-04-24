Кудрин на 100 дней правительства пожелал кабмину не бояться критики

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на 100 дней правительства пожелал кабмину во главе с Михаилом Мишустиным не бояться принимать серьезные решения и не забывать о стратегии, передает ТАСС.

«Пожелать хочу не бояться принимать серьезные решения, предлагать нестандартные меры», — сказал Кудрин.

Он отметил, что в стране нестандартный кризис, поэтому нужно действовать решительно и принимать беспрецедентные решения, но при этом не забывать о стратегии и думать на два-три года вперед.

По его словам, ситуация в стране заставляет задуматься о будущем здравоохранения и образования, которых в последние годы недостаточно финансировали и на которые обращали мало внимания. «Пациента не просто надо вылечить, надо, чтобы он потом жил много лет здорово и счастливо», — сказал он.