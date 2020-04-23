В Италии зафиксировали рекордное число вылечившихся от коронавируса

В Италии число вылечившихся от коронавируса возросло на 3 тыс. человек за сутки. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает агентство ANSA. Оно называет такое число рекордным.

При этом врачи зафиксировали 2,6 тыс. новых случаев заражения.

«Сегодняшние цифры особенно ободряющие. Число выздоровевших и выписанных впервые превысило число новых случаев», — отметил Боррелли.

Сейчас инфекцией в Италии заражены 106,8 тыс. человек, передает агентство. Падение числа зараженных продолжается четвертый день подряд, отмечает ANSA.

По состоянию на 23 апреля коронавирусом в Италии за все время распространения эпидемии заразились 189 тыс. человек. Из них 57,5 тыс. уже выздоровели, 25,5 тыс. умерли.