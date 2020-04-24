В постпредстве России обвинили Украину в кощунстве в борьбе с COVID-19

Позиция украинской стороны по предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в комментарии постпредства России при организации.

Речь идет о резолюции, соавторами которой стали 34 страны-члена ООН. В документе, в частности, предлагалось снять ограничительные санкции с развивающихся стран с целью не допустить там гуманитарного кризиса из-за пандемии.

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции», — отметили в постпредстве. Принятие документа принесло бы ползу многим развивающимся странам, которые находятся в уязвимом положении, говорится в сообщении.

«Призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела», — отметили российские дипломаты.