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Пандемия коронавируса ,  
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В постпредстве России обвинили Украину в кощунстве в борьбе с COVID-19

Позиция украинской стороны по предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в комментарии постпредства России при организации.

Речь идет о резолюции, соавторами которой стали 34 страны-члена ООН. В документе, в частности, предлагалось снять ограничительные санкции с развивающихся стран с целью не допустить там гуманитарного кризиса из-за пандемии.

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции», — отметили в постпредстве. Принятие документа принесло бы ползу многим развивающимся странам, которые находятся в уязвимом положении, говорится в сообщении.

«Призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела», — отметили российские дипломаты.

МИД Украины сообщил о блокировке в ООН резолюции России об отмене санкций
Политика
<p>Штаб-квартира ООН,&nbsp;Нью-Йорк</p>

О блокировке предложенной Россией резолюции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 22 апреля. По его словам, Россия в очередной раз пыталась принять «манипулятивный документ» под «прикрытием борьбы» с пандемией.«Украина не могла поддержать такую резолюцию», —указал Кулеба.

В российском постпредстве назвали блокировку документа проявлением «политизированного подхода» и фобий. Там отметили, что просьба снять ограничения исходит от самих развивающихся стран, которым сложно противостоять пандемии.

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Источник: JHU
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Теги: Украина, резолюция, санкции, ООН
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