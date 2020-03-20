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Власти Москвы объяснили замену памятника Жукову перед Кремлем

В департаменте культурного наследия обещают, что после реставрации скульптура будет выглядеть по-прежнему. 20 марта вместо старой статуи маршалу Жукову у Кремля поставили новую, которая сильно отличалась от оригинала
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Памятник маршалу Жукову на Манежной площади был сменен временно, на период проведения реставрационных работ. Вид монумента останется прежним. Об этом сообщили РБК в департаменте культурного наследия Москвы.

В департаменте напомнили, что памятник, установленный в 1995 году, не является объектом культурного наследия и носит статус городской скульптуры. К празднованию 75-летия Победы ее было решено реставрировать.

«Изначально планировалось на время работ заменить скульптурную композицию копией, но в связи с тем, что стилобатная часть монумента также требует проведения работ, от идеи решили отказаться», — сказали в департаменте.

Новая скульптура имеет несколько отличий от оригинала. В частности, маршал Жуков выполняет воинское приветствие, а передняя левая нога его коня приподнята. В департаменте заверили, что после реставрации вид памятника останется прежним. «Это временная копия, ее не будет. От этой идеи (с изменением вида памятника. — РБК) решили отказаться», — сообщили в ведомстве.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Работы по демонтажу скульптуры маршала Жукова перед Государственным историческим музеем начались 20 марта.

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля
Общество

Памятник был установлен к 50-летию Победы, в 1995 году. Его авторы — скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. По задумке, скульптура изображает маршала на Параде Победы 24 июня 1945 года. Тогда Георгий Жуков принимал парад на белом коне, вместе с ним по Красной площади проехал маршал Константин Рокоссовский.

Авторы: Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев
Теги: Георгий Жуков, Манежная площадь, Кремль, памятник
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