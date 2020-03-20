Власти Москвы объяснили замену памятника Жукову перед Кремлем
Памятник маршалу Жукову на Манежной площади был сменен временно, на период проведения реставрационных работ. Вид монумента останется прежним. Об этом сообщили РБК в департаменте культурного наследия Москвы.
В департаменте напомнили, что памятник, установленный в 1995 году, не является объектом культурного наследия и носит статус городской скульптуры. К празднованию 75-летия Победы ее было решено реставрировать.
«Изначально планировалось на время работ заменить скульптурную композицию копией, но в связи с тем, что стилобатная часть монумента также требует проведения работ, от идеи решили отказаться», — сказали в департаменте.
Новая скульптура имеет несколько отличий от оригинала. В частности, маршал Жуков выполняет воинское приветствие, а передняя левая нога его коня приподнята. В департаменте заверили, что после реставрации вид памятника останется прежним. «Это временная копия, ее не будет. От этой идеи (с изменением вида памятника. — РБК) решили отказаться», — сообщили в ведомстве.