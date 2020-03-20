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В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

В правительстве Москвы сообщили, что не в курсе смены памятника, поскольку он относится к ведению федеральных властей. Монумент был установлен в 1995 году
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

На Манежной площади около Кремля и Государственного исторического музея демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову. Вид монумента частично изменился.

В новом варианте маршал выполняет воинское приветствие, а у его коня левая передняя нога приподнята.

В правительстве Москвы сообщили РБК, что не в курсе смены монумента, поскольку он находится в ведении федеральных властей. «Поскольку памятник является собственностью Российской Федерации, ответить вам могут только в Министерстве культуры», — заявил РБК заместитель председателя комиссии по монументальному искусству Москвы Лев Лавренов. 

В пресс-службе департамента культуры Москвы РБК посоветовали обратиться за комментарием в департамент культурного наследия столицы.

РБК направил запросы в Министерство культуры и в мэрию Москвы. 

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне. Его авторы — скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Монумент представляет собой Георгия Жукова, принимающего Парад Победы 24 июня 1945 года. Изначально этот памятник планировали разместить на Красной площади, однако место установки пришлось перенести, поскольку она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В числе возможных мест размещения называлась также Поклонная гора.

На установку конной скульптуры в 1994 году из бюджета выделили 4 млрд неденоминированных рублей.

Авторы: Георгий Тадтаев, Вячеслав Козлов, Роман Кирьянов
При участии: Елизавета Ефимович, Евгения Кузнецова
Теги: Кремль, Георгий Жуков, Москва, памятник, День Победы
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