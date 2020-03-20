В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля
На Манежной площади около Кремля и Государственного исторического музея демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову. Вид монумента частично изменился.
В новом варианте маршал выполняет воинское приветствие, а у его коня левая передняя нога приподнята.
В правительстве Москвы сообщили РБК, что не в курсе смены монумента, поскольку он находится в ведении федеральных властей. «Поскольку памятник является собственностью Российской Федерации, ответить вам могут только в Министерстве культуры», — заявил РБК заместитель председателя комиссии по монументальному искусству Москвы Лев Лавренов.
В пресс-службе департамента культуры Москвы РБК посоветовали обратиться за комментарием в департамент культурного наследия столицы.
РБК направил запросы в Министерство культуры и в мэрию Москвы.