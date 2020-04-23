На базе больницы МГМУ им. Сеченова открыли госпиталь для больных COVID-19

Фото: sechenov.ru

Больницу № 1 Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И.М. Сеченова с 22 апреля перепрофилировали в госпиталь для больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В общей сложности в нескольких университетских клиниках подготовлено 2000 коек для пациентов с COVID-19. «Более 1700 из них уже начали прием пациентов, а в остальных завершаются дополнительные работы по перепрофилированию, и в ближайшее время они тоже откроются», — сказал ректор.

Перепрофилирование клинического центра Сеченовского университета в госпиталь проводится в несколько этапов. Так, 6 апреля в рамках первой очереди было открыто 700 коек, из них 400 — на базе университетской больницы № 2 (Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко).

Еще 250 коек привезли в университетскую клиническую больницу № 3 (Клиника ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева). В Клинике нервных болезней им. А.Я. Кожевникова планируется также установить 250 коек.

21 апреля первых 20 пациентов с коронавирусом приняла инфекционная больница, которая располагается в поселении Вороновское в Новой Москве. Открытие медучреждения состоялось 17 апреля. Оно вошло в состав городской клинической больницы № 68 имени В.П. Демихова.