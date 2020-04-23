В Балашихе загорелась сухая трава на площади 10 га

Фото: balashgpn / Instagram

Сухая трава загорелась на территории Балашихи в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Площадь пожара — около 10 га.

«По предварительным данным, пострадавших нет, угрозы населенным пунктам тоже нет», — сказал представитель управления.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников уточнил, что пожар, вероятнее всего, начался из-за поджога или из-за костра. По его словам, возгорание произошло в лесу, в районе улицы Твардовского.

«Из-за сильного порывистого ветра, до 27-30 метров в секунду, огонь распространился. Сейчас его площадь составляет порядка 10 гектаров. Деревья не горят, горит сухая трава. Сейчас на месте работают 20 единиц техники и 100 единиц личного состава — сотрудники комитета лесного хозяйства и МЧС России», — отметил он.