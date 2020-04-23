Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

Сергей Глазьев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Центробанк и Минэкономразвития не обсуждали с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым его информационную активность. Об этом изданию «Подъем» сообщил помощник министра Сергей Ткачук.

«Никаких разговоров не было», — сказал он. Ткачук пояснил, что все рекомендации Глазьева можно найти на его сайте.

«Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились», — добавил он.

Ранее «Интерфакс» и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Центробанк в письме в Минэкономразвития раскритиковал действия Глазьева и попросил ведомство сдерживать его информационную активность.