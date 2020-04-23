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Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

Сергей Глазьев
Сергей Глазьев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Центробанк и Минэкономразвития не обсуждали с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым его информационную активность. Об этом изданию «Подъем» сообщил помощник министра Сергей Ткачук.

«Никаких разговоров не было», — сказал он. Ткачук пояснил, что все рекомендации Глазьева можно найти на его сайте.

«Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились», — добавил он.

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Фото: Андрей Епихин / ТАСС

Ранее «Интерфакс» и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Центробанк в письме в Минэкономразвития раскритиковал действия Глазьева и попросил ведомство сдерживать его информационную активность.

«Интерфакс» уточнял, что обращение регулятора связано с сообщением Евразийской экономической комиссии о мерах экономической и денежно-кредитной политики, которые рассматривает комиссия для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС.

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Оно сопровождалось заявлением Глазьева, в котором тот предложил принять меры, в том числе для «нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля». Также он вступил с идеей ввести в ЕАЭС налог на неторговые операции по обмену валюты.

Источник агентства уточнил, что в письме ЦБ указал на «неточности и искажения» в заявлении Глазьева, которые недопустимы в условиях волатильности рынков.

Теги: Сергей Глазьев, Минэкономразвития, Центробанк
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