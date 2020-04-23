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Горбачев назвал виновников срыва перестройки в СССР

Михаил Горбачев
Михаил Горбачев (Фото: Иван Секретарев / AP)

Перестройка сорвалась из-за действий Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР, а также тех, кто использовал ситуацию после путча для развала Союза. Об этом «РИА Новости» заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев.

«Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну», — сказал он. Горбачев добавил, что это не перечеркивает значение перестройки.

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Политика
Михаил Горбачев

23 апреля исполняется 35 лет со дня выступления генерального секретаря СССР Михаила Горбачева на пленуме ЦК КПСС, в ходе которого он официально провозгласил курс на «ускорение» социально-экономического развития. Курс предусматривал модернизацию экономики страны, внедрение новых методов хозяйствования и использование последних достижений научно-технического прогресса.

В ночь на 19 августа 1991 года несогласные с реформами Горбачева создали Государственный комитет по чрезвычайному положению и заявили об отстранении Горбачева.

В середине апреля Горбачев в статье для журнала Time Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом сократить военные расходы стран на 10–15% на фоне пандемии коронавируса. После стабилизации ситуации с коронавирусом Горбачев предложил главам государств созвать чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН и «пересмотреть глобальную повестку дня», в том числе и вопрос о сокращении военных бюджетов. «Это минимум того, что необходимо сделать сегодня как первый шаг к новому сознанию, новой цивилизации», — отмечал экс-лидер СССР.

Теги: Михаил Горбачев, СССР
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