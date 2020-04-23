Горбачев назвал виновников срыва перестройки в СССР

Михаил Горбачев (Фото: Иван Секретарев / AP)

Перестройка сорвалась из-за действий Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР, а также тех, кто использовал ситуацию после путча для развала Союза. Об этом «РИА Новости» заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев.

«Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну», — сказал он. Горбачев добавил, что это не перечеркивает значение перестройки.

23 апреля исполняется 35 лет со дня выступления генерального секретаря СССР Михаила Горбачева на пленуме ЦК КПСС, в ходе которого он официально провозгласил курс на «ускорение» социально-экономического развития. Курс предусматривал модернизацию экономики страны, внедрение новых методов хозяйствования и использование последних достижений научно-технического прогресса.

В ночь на 19 августа 1991 года несогласные с реформами Горбачева создали Государственный комитет по чрезвычайному положению и заявили об отстранении Горбачева.