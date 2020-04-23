Песков назвал напряженной ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

Дмитрий Песков (Фото: Seth Wenig / AP)

В России ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так он ответил на вопрос о том, вышла ли Россия на плато по вирусу, то есть период после пика заболеваемости. По его словам, можно ежедневно изучать данные о росте числа зараженных, чтобы увидеть, что «ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной».

За сутки в России выявили 4774 новых случаев заболевания. Оперштаб по борьбе с распространением инфекции 21 апреля сообщал о 5642 новых зараженных, а 22 апреля — о 5236. Таким образом, заболеваемость снижалась в течение двух суток.

В Москве также уменьшается число заболевших. За прошедшие сутки выявили 1959 новых случаев, 21 апреля сообщали о 3083 новых зараженных, а 22 апреля — о 2548.