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Минздрав Ставрополья объяснил ситуацию со справками для онкопациентов

Фото: skkod.stv / Facebook
Фото: skkod.stv / Facebook

В министерстве здравоохранения Ставропольского края подтвердили, что в краевом онкодиспансере начали принимать пациентов на основании справок об эпидемиологическом окружении по COVID-19, выданных терапевтом учреждения, направившего больного в диспансер.

Ранее жительница Ставропольского края рассказала в Instagram, что врачи онкодиспансера отказывают больным в лечении. «Отправляют домой без жизненно необходимых процедур. Женщины с четвертой стадией рака плакали и падали в обмороки, но их так и не впустили. Я отделалась тахикардией и болями в сердце... Хаос, крики. Нет ни формы справки, ни приказа в общем доступе, на который ссылаются врачи, стоя в дверях и отправляя больных за 300 км домой. Формы справки сами врачи не знают», — говорила она.

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В краевом минздраве РБК заявили, что в онкодиспансере продолжают принимать всех пациентов, а введенные главврачом меры объяснили необходимостью не допустить распространения коронавирусной инфекции среди пациентов онкодиспансера. «Временно большинство пациентов принимается по справкам, составленным участковыми терапевтами в произвольной форме», — пояснил собеседник РБК, добавив, что сотрудники диспансера по телефону предупреждают больных о том, что им необходимо предоставить такой документ.

Он также сообщил, что на территории диспансера установлена палатка, чтобы пациенты, приехавшие рано утром, ждали там очереди на прием. «Палатка отапливается. Регулярно проводится ее дезинфекция. Организовано дежурство медперсонала», — заключили в министерстве.

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Фото: rosminzdrav.ru

Губернатор края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что обсудил проблему очередей в онкодиспансере с руководством учреждения. «Спору нет, в сегодняшних условиях необходимо минимизировать риск заражения пациентов больниц — людей, как правило, с ослабленным иммунитетом. Но и держать граждан в «бумажных» очередях, тормозить лечение больных недопустимо. Технические накладки при организации таких рутинных процессов, как работа со справками, оправданием служить не могут», — отметил он.

Владимиров предложил брать анализ на COVID у онкопациентов в учреждениях, которые направляют их в диспансер, и пообещал проработать этот вопрос.

По данным на 23 апреля, в Ставропольском крае коронавирус подтвердили у 332 человек, один пациент умер. За сутки в крае выявили 55 новых заболевших.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Ставрополь, Ставропольский край, онкология, пандемия, карантин ..., очереди, новости РБК
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