Минздрав Ставрополья объяснил ситуацию со справками для онкопациентов

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В министерстве здравоохранения Ставропольского края подтвердили, что в краевом онкодиспансере начали принимать пациентов на основании справок об эпидемиологическом окружении по COVID-19, выданных терапевтом учреждения, направившего больного в диспансер.

Ранее жительница Ставропольского края рассказала в Instagram, что врачи онкодиспансера отказывают больным в лечении. «Отправляют домой без жизненно необходимых процедур. Женщины с четвертой стадией рака плакали и падали в обмороки, но их так и не впустили. Я отделалась тахикардией и болями в сердце... Хаос, крики. Нет ни формы справки, ни приказа в общем доступе, на который ссылаются врачи, стоя в дверях и отправляя больных за 300 км домой. Формы справки сами врачи не знают», — говорила она.

В краевом минздраве РБК заявили, что в онкодиспансере продолжают принимать всех пациентов, а введенные главврачом меры объяснили необходимостью не допустить распространения коронавирусной инфекции среди пациентов онкодиспансера. «Временно большинство пациентов принимается по справкам, составленным участковыми терапевтами в произвольной форме», — пояснил собеседник РБК, добавив, что сотрудники диспансера по телефону предупреждают больных о том, что им необходимо предоставить такой документ.

Он также сообщил, что на территории диспансера установлена палатка, чтобы пациенты, приехавшие рано утром, ждали там очереди на прием. «Палатка отапливается. Регулярно проводится ее дезинфекция. Организовано дежурство медперсонала», — заключили в министерстве.