Минздрав оценил готовность регионов к приему пациентов с COVID-19

Более половины российских регионов готовы оказывать медицинскую помощь больным коронавирусом в полном объеме, однако часть регионов, где заболеваемость низкая, к такой работе не готовы. Об этом сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, 28 апреля российские регионы должны оказаться в полной расчетной готовности, мобилизованной медицинской службы.

«Мы видим, что сегодня по тем регионам, где еще не пришла в полном формате инфекция, не пришли эти больные, у них есть расслабленность, есть неготовность к оказанию медицинской помощи в больших объемах», — сказал министр.

По его словам, медперсонал организаций, не вовлеченных в процесс оказания помощи больным с коронавирусом, оказался не готов к работе с такими пациентами.

Как отметил Мурашко,в настоящий момент прорабатывается увеличение мощностей по производству средств индивидуальной защиты для медиков. «Сегодня мы видим, что есть определенные места, в которых действительно сталкиваемся (с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков — ред.), что на несколько дней хватает, поэтому срочно туда перебрасывается», — пояснил министр.

По его словам, этим вопросом занимается специальная рабочая группа, в обязанности которой входит отслеживание дефицита средств индивидуальной защиты и своевременное пополнение.