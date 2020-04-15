Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 14 апр, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 14 апр, 12:26
Трамп заявил о приостановке внесения взносов США в бюджет ВОЗ Политика, 01:32 В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска Общество, 01:28 Минздрав оценил готовность регионов к приему пациентов с COVID-19 Общество, 00:49 Мурашко заявил о разработке вакцины от коронавируса в семи центрах России Общество, 00:27 В Москве число умерших пациентов с COVID-19 превысило 100 человек Общество, 00:12 У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам Финансы, 00:00 В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков Общество, 00:00 Попова назвала сроки появления результатов от самоизоляции Общество, 14 апр, 23:47 Посольство ответило на заявление о застрявших в США школьниках из России Политика, 14 апр, 23:29 Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров Общество, 14 апр, 23:15 В России зафиксировали рост числа бессимптомных носителей COVID-19 Общество, 14 апр, 22:58 Россияне в Гоа сообщили о проблемах с покупкой бензина Общество, 14 апр, 22:55 В Ленобласти завели дело из-за заражения вирусом иностранцев в общежитии Общество, 14 апр, 22:38 Росавиация сформировала график вывоза россиян из-за границы до 20 апреля Общество, 14 апр, 22:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минздрав оценил готовность регионов к приему пациентов с COVID-19

Более половины российских регионов готовы оказывать медицинскую помощь больным коронавирусом в полном объеме, однако часть регионов, где заболеваемость низкая, к такой работе не готовы. Об этом сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, 28 апреля российские регионы должны оказаться в полной расчетной готовности, мобилизованной медицинской службы.

«Мы видим, что сегодня по тем регионам, где еще не пришла в полном формате инфекция, не пришли эти больные, у них есть расслабленность, есть неготовность к оказанию медицинской помощи в больших объемах», — сказал министр.

По его словам, медперсонал организаций, не вовлеченных в процесс оказания помощи больным с коронавирусом, оказался не готов к работе с такими пациентами.

Как отметил Мурашко,в настоящий момент прорабатывается увеличение мощностей по производству средств индивидуальной защиты для медиков. «Сегодня мы видим, что есть определенные места, в которых действительно сталкиваемся (с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков — ред.), что на несколько дней хватает, поэтому срочно туда перебрасывается», — пояснил министр.

Мурашко назвал число тяжелобольных с коронавирусом в России
Общество

По его словам, этим вопросом занимается специальная рабочая группа, в обязанности которой входит отслеживание дефицита средств индивидуальной защиты и своевременное пополнение. 

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Минздрав России, Михаил Мурашко, регионы России, коронавирус
Материалы по теме
Мурашко заявил о разработке вакцины от коронавируса в семи центрах России
Общество
Мурашко сообщил о снятии с ИВЛ все большего числа пациентов с COVID-19
Общество
Мурашко заявил о развитии ситуации с вирусом по благоприятному сценарию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter