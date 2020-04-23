В Челябинской области за сутки обнаружили 57 новых заболевших COVID-19
В Челябинской области за последние сутки выявили 57 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер, передает региональный 31tv.ru
По его словам, среди новых случаев 44 зараженных обнаружили в одной из больниц Златоуста, где нарушили меры безопасности при оказании медицинской помощи. Издание уточняет, что заболевшие есть как среди врачей, так и среди пациентов. Больничный корпус, ставший очагом заболевания, закрыт на карантин.
«По поручению губернатора министерство здравоохранения региона берет под внешнее управление работу больницы», — добавил Текслер.
Текслер сообщил, что Роспотребнадзором проводится эпидрасследование по факту появления очага инфекции. Анализы взяты у круга лиц, контактировавших с больными, пациентами и сотрудниками больницы. Власти разработали план по локализации вспышки заболевания, уточняется в сообщении. Губернатор поручил главе города провести дезинфекцию места нахождения заболевших и контактировавших с ними людей.