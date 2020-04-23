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В Челябинской области за сутки обнаружили 57 новых заболевших COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Челябинской области за последние сутки выявили 57 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер, передает региональный 31tv.ru

По его словам, среди новых случаев 44 зараженных обнаружили в одной из больниц Златоуста, где нарушили меры безопасности при оказании медицинской помощи. Издание уточняет, что заболевшие есть как среди врачей, так и среди пациентов. Больничный корпус, ставший очагом заболевания, закрыт на карантин.

«По поручению губернатора министерство здравоохранения региона берет под внешнее управление работу больницы», — добавил Текслер.

В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом
Общество
Фото: АГН «Москва»

Текслер сообщил, что Роспотребнадзором проводится эпидрасследование по факту появления очага инфекции. Анализы взяты у круга лиц, контактировавших с больными, пациентами и сотрудниками больницы. Власти разработали план по локализации вспышки заболевания, уточняется в сообщении. Губернатор поручил главе города провести дезинфекцию места нахождения заболевших и контактировавших с ними людей.

Всего на утро 23 апреля число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет до 173 человек. Два пациента умерли, 43 человека выздоровели.

Ранее сам губернатор Челябинской области уходил на самоизоляцию из-за подтверждения коронавируса у его пресс-секретаря Сергея Зюся. Текслер уточнял, что это не повлияет на его работу и он продолжит управлять регионом.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Челябинская область, больница
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