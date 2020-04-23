В Челябинской области за сутки обнаружили 57 новых заболевших COVID-19

Всего на утро 23 апреля число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет до 173 человек. Два пациента умерли, 43 человека выздоровели.

Ранее сам губернатор Челябинской области уходил на самоизоляцию из-за подтверждения коронавируса у его пресс-секретаря Сергея Зюся. Текслер уточнял, что это не повлияет на его работу и он продолжит управлять регионом.