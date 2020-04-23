В Петербурге загорелся металлический ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 04:33 мск. Спустя час пожару присвоили второй (повышенный) ранг сложности, то есть на место происшествия вызвали дополнительные отделения спасателей. Возгорание тушат 80 человек, которые используют 20 единиц техники.

Спасатели локализовали пожар и ликвидировали открытое горение в 06:32 мск. «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении.

В начале апреля металлический ангар загорелся на улице Дубравная на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составляла 300 кв. м. В результате никто не пострадал.