В Новой Москве загорелся ангар с радиоэлектроникой

Фото: МЧС Москвы

В поселке Мосрентген произошел пожар в металлическом ангаре, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Информация о возгорании в Институтском проезде поступила спасателям в 17:55 мск. Спустя более двух часов пожар ликвидировали. Загоревшийся ангар обрушился.

В пресс-службе МЧС России агентству ТАСС сообщали, что площадь пожара достигала 3 тыс. кв. м. По уточненным данным столичного главка МЧС, площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. В ведомстве сообщили, что информации о пострадавших не поступало.

Представитель московских экстренных служб рассказал «РИА Новости», что возгорание произошло на складе с радиоэлектронной техникой. Информацию подтвердили источники агентства «Москва» и ТАСС.