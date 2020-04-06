На северо-западе Москвы загорелся ангар

На улице Дубравная на северо-западе Москвы загорелся металлический ангар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 21:47 мск. Информации о пострадавших нет.

Позднее источник агентства в экстренных службах сообщил, что пожар удалось локализовать. Его слощадь составила 300 кв. м.

Ранее, 5 апреля, в Новой Москве произошел пожар в деревне Бабенки. По данным источника ТАСС в экстренных службах отметил, возгорание началось на стройке инфекционной больницы. В результате пожара один человек погиб.