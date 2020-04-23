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Пандемия коронавируса ,   Сделано для агрегаторов 
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Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

Если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии как вида, то через два года может возникнуть другая пандемия, заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова. Ее слова передает «РИА Новости».

Воронцова отметила, что существует множество вирусов, а новые вирусы или паразиты очень опасны для человека.«Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться. После этой пандемии мы должны понять, как мы будем сохранять свою среду обитания», — сказала она.

По ее словам, человек оказывает огромное влияние на все земные экосистемы. Например, из-за изменения климата начинают исчезать водоросли-ламинарии, которые являются средой обитания для многих морских видов беспозвоночных и рыб. Также рыбу ловят тралением, и при этом уничтожаются глубоководные живые организмы. Биолог добавила, что из-за интенсивного сельского хозяйства происходит истощение почвы.

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Воронцова отметила, что необходимо сменить паразитарное существование по отношению к природе на симбиоз, однако для этого нужно выбрать другую стратегию человечества как вида.

Ранее создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что после пандемии коронавируса мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения». По его словам, когда пандемия закончится, мир станет другим. «Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади», — отметил он.

Теги: коронавирус, природа, выживание, биология
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