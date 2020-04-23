РЖД обяжет указывать контактные данные при покупке билетов на поезд

С 23 апреля все пассажиры при покупке билета на поезд в кассе, на сайте или в мобильном приложении РЖД должны указывать свои контактные данные, куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, сообщается на сайте РЖД.

Ранее пассажиры могли оставить свои контактные данные по желанию, но теперь они обязаны это сделать. Соответствующее требование закреплено на законодательном уровне в приказе Минтранса.

Пассажирам будут сообщать о корректировках в движении поездов бесплатно и адресно. В РЖД отметили, что не собираются использовать контактную информацию для маркетинговых и рекламных рассылок.



Ранее в РЖД сообщили об отмене из-за пандемии коронавируса дополнительных поездов, назначенных на лето и майские праздники. В летний сезон отменят 76 поездов, в мае — 53.





