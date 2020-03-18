Delivery Club сообщил о трехкратном росте интереса ресторанов к доставке

Число ресторанов, желающих подключиться к системе доставки еды, в последние дни выросло в три раза, свидетельствуют данные платформы Delivery Club, имеющиеся в распоряжении РБК. Эту динамику в компании связывают с распространением коронавируса.

Число заявок от рестораторов с начала недели выросло в три раза по сравнению со средними значениями марта. 40% из них исходит от заведений в Москве и Московской области. Этот показатель выше обычного на 10–15%.

«Возможно, рестораторы изучили опыт зарубежных стран, в которых на фоне коронавируса произошел бум доставки. Либо уже столкнулись со снижением трафика в тех российских городах, где были зафиксированы случаи заражения и введены профилактические меры», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Delivery Club.

В связи с пандемией коронавируса и принятыми для борьбы с ней мерами часть ресторанов в Москве и Московской области уже приняли решение ограничить работу. Накануне Федерация рестораторов и отельеров заявила, что большинство ее членов в Москве переходят в режим доставки и не будут обслуживать клиентов в своих помещениях, соответствующее письмо было направлено премьеру Михаилу Мишустину.