Юристы оценили проект расширения полномочий полицейских

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Поправки в закон «О полиции», рассматриваемые в правительстве, направлены на облегчение работы полиции при различных инцидентах на массовых мероприятиях, сообщил в беседе с РБК адвокат и партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков.

Так Ивченков прокомментировал документ о расширении полномочий полицейских, который, по данным «Интерфакса», одобрили на заседании кабмина. Проект, в частности, предусматривает расширение полномочий полицейских в том, что касается применения оружия, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов вскрывать транспортные средства.

«Вопрос здесь в том, как это будет применяться на практике. Вот это вопрос уже больше к применению норм», — отметил Ивченков. По его словам, предлагаемые поправки уже были сформулированы «в том или ином виде», но сейчас «это делается более прямо и очевидно».

«Все, что касается полномочий полиции и вообще правоохранительных органов, особенно в части применения оружия, — мировая практика говорит о том, что в других странах полиция обладает большими правами», — указал Ивченков. При этом, по его словам, это компенсируется реакцией судебной системы.