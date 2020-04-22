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Юристы оценили проект расширения полномочий полицейских

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Поправки в закон «О полиции», рассматриваемые в правительстве, направлены на облегчение работы полиции при различных инцидентах на массовых мероприятиях, сообщил в беседе с РБК адвокат и партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков.

Так Ивченков прокомментировал документ о расширении полномочий полицейских, который, по данным «Интерфакса», одобрили на заседании кабмина. Проект, в частности, предусматривает расширение полномочий полицейских в том, что касается применения оружия, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов вскрывать транспортные средства.

«Вопрос здесь в том, как это будет применяться на практике. Вот это вопрос уже больше к применению норм», — отметил Ивченков. По его словам, предлагаемые поправки уже были сформулированы «в том или ином виде», но сейчас «это делается более прямо и очевидно».

«Все, что касается полномочий полиции и вообще правоохранительных органов, особенно в части применения оружия, — мировая практика говорит о том, что в других странах полиция обладает большими правами», — указал Ивченков. При этом, по его словам, это компенсируется реакцией судебной системы.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«И у нас будет больше зависеть от того, как будет реагировать судебная система при рассмотрении споров, — отметил адвокат. — Если суды будут решения выносить независимо, то, на мой взгляд, такие нововведения будут обоснованы». При этом, если судебная практика будет идти «как сейчас», когда большая часть действий сотрудников полиции признается законной и обоснованной, «все будет идти сложнее», отметил он.

Юрист фонда «Общественный вердикт» Яков Ионцев в беседе с РБК согласился, что некоторые предлагаемые нормы, в частности о вскрытии машин, уже существуют в других странах.

«Просто в России она не была как-то регламентирована, не было прописано ни внятного запрета, ни оснований», — сказал он. По его словам, отсутствие нормы могло приводить к тому, что человек, скрывающийся от полиции, запирается в машине, и сотрудники под свою ответственность, не понимая своих прав и действий, машину вскрывают. Или наоборот — не вскрывают, но тогда может возникнуть вопрос о том, почему они этого не сделали, указал Ионцев.

«Внятно регламентировать этот вопрос все-таки нужно», — уверен юрист.

Теги: полиция, полномочия, новости РБК
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