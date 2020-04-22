ОАК возобновила испытательные полеты самолета МС-21-300

МС-21-300 (Фото: пресс-служба ОАК)

Самолеты МС-21-300 возобновили испытательные полеты на базе ЛИИ им. Громова в Жуковском, которые ранее были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), поступившем в РБК.

«Краткосрочный перерыв в полетах, связанный с выполнением рекомендаций органов власти и профильных служб в связи с противодействием COVID-19, завершился», — говорится в сообщении.

В ОАК уточнили, что самолеты проходят программу сертификационных испытаний по российским и европейским нормам. В данный момент для реализации программы в условиях эпидемиологической обстановки была организована дистанционная работа конструкторских подразделений, введен график выхода на работу служб, отвечающих за обеспечение программы.

Всего для получения российского сертификата необходимо выполнить 650 полетов, на текущий момент МС-21-300 совершили более 300 полетов.