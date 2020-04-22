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Пандемия коронавируса ,  
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ОАК возобновила испытательные полеты самолета МС-21-300

МС-21-300
МС-21-300 (Фото: пресс-служба ОАК)

Самолеты МС-21-300 возобновили испытательные полеты на базе ЛИИ им. Громова в Жуковском, которые ранее были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), поступившем в РБК.

«Краткосрочный перерыв в полетах, связанный с выполнением рекомендаций органов власти и профильных служб в связи с противодействием COVID-19, завершился», — говорится в сообщении.

В ОАК уточнили, что самолеты проходят программу сертификационных испытаний по российским и европейским нормам. В данный момент для реализации программы в условиях эпидемиологической обстановки была организована дистанционная работа конструкторских подразделений, введен график выхода на работу служб, отвечающих за обеспечение программы.

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Всего для получения российского сертификата необходимо выполнить 650 полетов, на текущий момент МС-21-300 совершили более 300 полетов.

Самолет МС-21-300 входит в семейство российских ближне-среднемагистральных самолетов и рассчитан на перевозку от 163 до 211 пассажиров. Премьерный показ МС-21-300 состоялся на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

18 апреля «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что руководство ОАК приняло решение закрыть главный офис в Москве, после того как у нескольких сотрудников корпорации выявили коронавирус. По данным газеты, центральный офис закрыт с 15 апреля.

В пресс-службе ОАК РБК подтвердили, что у нескольких сотрудников корпорации была диагностирована COVID-19. «Случаи касаются московских площадок. Сотрудники московских предприятий и КБ группы ОАК в течение периода введенных ограничений в основном работают в удаленном режиме», — сообщили тогда в компании.

Теги: ОАК, испытательный полет, самолет, МС-21, новости РБК
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