В Москве в центре компьютерной томографии умерла женщина

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве женщина умерла во время процедур в КТ-центре, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Умершая самостоятельно обратилась в центр диагностики с симптомами ОРВИ и температурой 37 градусов, признаков дыхательной недостаточности у нее не было.

«Во время одной из процедур она почувствовала резкое ухудшение состояния. Врачи предприняли реанимационные меры, но пациентка скончалась до приезда бригады скорой помощи», — говорится в сообщении. Депздрав отмечает, что врачи скорой помощи приехали на вызов в течение семи минут.

Причину смерти женщины установят после вскрытия. В сообщении депздрава уточняется, что последний раз женщина обращалась за медицинской помощью 16 апреля, тогда она была в поликлинике по поводу некой травмы.