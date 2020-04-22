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Пандемия коронавируса ,  
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В Германии одобрили проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха (PEI) одобрил первое в Германии клиническое испытание вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте института.

PEI одобрил испытания вакцины, изготовленной биотехнологической компанией BioNTech из города Майнц. В первой части клинического испытания будут прививать 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Им введут несколько немного модифицированных вариантов вакцины.

После наблюдения за привитыми во второй части испытаний вакцинируют другую группу людей в том же возрастном диапазоне. По данным института, в этой же фазе будут участвовать люди, которые находятся в группе риска по тяжести течения COVID-19.

Вакцину создали с использованием рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса, то есть одной из трех основных молекул в клетке.

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«Институт Пола Эрлиха предполагает, что дальнейшие клинические испытания вакцин против COVID-19 в Германии начнутся в ближайшие несколько месяцев», — рассказали в PEI.

Накануне глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщила, что на этой неделе страна приступит к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса на людях. В России доклинические исследования вакцины против инфекции должны завершиться к концу мая, отмечал глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Германия, коронавирус, вакцина
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