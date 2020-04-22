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«Яндекс» запустил собственный мессенджер

Фото: Олег Яковлев / РБК

Компания «Яндекс» объявила о запуске полноценного мессенджера для мобильных телефонов и десктопных компьютеров. Сообщение компании поступило в в РБК.

Мессенджер, с помощью которого можно общаться в чатах, совершать аудио- и видеозвонки, отправлять голосовые сообщения, будет доступен как отдельное приложение для мобильных систем Android и iOS или компьютеров. Кроме того, мессенджер можно будет запустить на компьютере в «Яндекс.Браузере» и на странице yandex.ru без установки отдельного приложения.

В компании обещают, что для голосовых сообщений также будет доступна функция текстовой расшифровки. «С помощью разработанной в «Яндексе» технологии распознавания речи SpeechKit голосовые сообщения на лету превращаются в текст, чтобы их можно было и послушать, и прочитать», — пояснили в компании.

В мессенджере можно будет читать новости и каналы популярных СМИ, каналы «Яндекса», «Кинопоиска» и каналы пользователей. В компании заверили, что там же будет доступна «официальная информация о коронавирусе».

«В обновленном мессенджере уже есть все пользователи Яндекса. Достаточно разрешить доступ к контактам, и можно написать близким, друзьям или знакомым», — отмечают создатели.

Отправленное в мессенджере сообщение можно прочитать и без установки отдельного приложения: в «Яндекс.Браузере» или на главной странице «Яндекса».

Новый продукт компании заменит «Яндекс.Чаты», где сейчас пользователи могут связаться с магазинами на «Яндекс. Маркете» или общаться с соседями по району.

Материал дополняется

Теги: «Яндекс», чаты, мессенджер
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