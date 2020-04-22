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СК попросил арестовать фигуранта по делу о мошенничестве Худояна

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В суд поступило ходатайство об аресте Сергея Коноплева. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Коноплев — гендиректор ООО «Авиасити». Источник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что он изначально был подозреваемым в деле по ч 4 ст. 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере», в рамках которого летом 2019 года был задержан владелец компании Optima Development Альберт Худоян.

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По словам Морозовой, в ходатайстве речь идет об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Коноплева до 21 июня.

Морозова уточнила ТАСС, что ходатайство подал СК России и суд рассмотрит его в ближайшее время.

Альберта Худояна задержали в июне 2019 года. Его обвинили в незаконном владении тремя земельными участками общей стоимостью 2 млрд руб. Сначала его отправили под домашний арест, позднее перевели в СИЗО. Однако в ноябре бизнесмена отпустили под домашний арест.

Теги: Москва, бизнесмен, мошенничество, арест
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