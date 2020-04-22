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Экономика ,  
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В кабмине ответили на слова Лукашенко об отказе России поставлять гречку

Россия согласовала поставки 7 тыс. т гречихи и около 2 т риса в Белоруссию. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился увеличить производство гречки в стране из-за того, что, по его словам, Москва отказалась сотрудничать с Минском.

«У Александра Григорьевича устаревшая информация <...> мы с моим белорусским коллегой [13 апреля] договорились о поставках российской гречки и риса в республику. Наши партнеры выразили заинтересованность в поставках 7 тыс. т гречихи и почти 2 тыс. т риса», — заявила Абрамченко.

Лукашенко заявил об отказе России поставлять гречку в Белоруссию
Общество

По ее словам, 13 апреля также состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Сергея Румуса о поставках российского продовольствия.

Так, уже 15 апреля производители Алтайского края отгрузили 538 т гречихи белорусской стороне, отметила Абрамченко. Всего, по последним данным, в Белоруссию поставлено более 2,7 тыс. т гречки.

В марте Россельхознадзор приостановил на десять дней вывоз из России гречки и других круп из-за повышенного спроса на эти продукты во время эпидемии.

В начале апреля Лукашенко дал поручение повысить производство гречки. Ему доложили, что в последнее время «появились определенные трудности с поставками» крупы из России.

Теги: гречка, Белоруссия, Россия, поставки
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