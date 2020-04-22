В кабмине ответили на слова Лукашенко об отказе России поставлять гречку

Россия согласовала поставки 7 тыс. т гречихи и около 2 т риса в Белоруссию. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился увеличить производство гречки в стране из-за того, что, по его словам, Москва отказалась сотрудничать с Минском.

«У Александра Григорьевича устаревшая информация <...> мы с моим белорусским коллегой [13 апреля] договорились о поставках российской гречки и риса в республику. Наши партнеры выразили заинтересованность в поставках 7 тыс. т гречихи и почти 2 тыс. т риса», — заявила Абрамченко.

По ее словам, 13 апреля также состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Сергея Румуса о поставках российского продовольствия.