Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 21 апр, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 21 апр, 15:01
Баррель с минусом: как нефтяной рынок пришел к отрицательным котировкам Мнение, 13:29 В кабмине ответили на слова Лукашенко об отказе России поставлять гречку Экономика, 13:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля Общество, 13:15 Песков назвал не делом Кремля обращение о госзащите журналистки Милашиной Общество, 13:05 УЕФА опроверг рекомендации ВОЗ отменить турниры до 2022 года Спорт, 13:00 СМИ узнали о планах снизить пошлины на ввоз сырья и оборудования Экономика, 12:58 В Кремле ответили на слова Грефа о налоге на проценты по вкладам Экономика, 12:57 В Кремле назвали недопустимыми обвинения по поводу происхождения COVID-19 Общество, 12:56 Три секрета работы с клиентской базой для роста продаж Pro, 12:55 Две трети умерших с COVID-19 в Москве поздно обратились к врачам Общество, 12:54 Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах Общество, 12:52 Кремль заявил о «прикидках» по дате голосования за поправки в Конституцию Политика, 12:51 В Татарстане ограничили время работы магазинов из-за COVID-19 Общество, 12:39 Российские врачи оказались не готовы отказаться от бумажных медкарт Технологии и медиа, 12:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

Фото: Владислав Шатило / РБК

В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску. Об этом заявил глава дептранса столицы Максим Ликсутов, сообщается в Telegram-канале департамента.

По его словам, такая ситуация сложилась в час пик, к 9:00 мск. Ликсутов отметил, что у 100 человек были пропуска, но они не привязали к ним карту. В связи с этим глава дептранса попросил жителей города проверять привязку пропуска к «Тройке» на портале transport.mos.ru до поездки.

В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
Общество

Ликсутов рассказал, что в среду, 22 апреля, в наземном общественном транспорте проверили почти 70 тыс. пассажиров, и у 100 из них не было пропусков.

«В таких случаях ГУП «Организатор перевозок» принимает к нарушителям меры административного характера», — отметил он.

Глава департамента сообщил, что к 9:00 мск выявили 5,6 тыс. машин, которые передвигались по Москве без внесения автомобильных номеров в систему. По его словам, к водителям также применят административные меры. Ликсутов добавил, что 3,7 млн автомобилистов верифицировали номера машин. Он отметил, что дептранс вместе с полицией проверяет наличие предписания санитарного врача у тех, кто передвигается на личном транспорте.

В мэрии Москвы сообщали, что цифровые пропуска в столице начали проверять автоматически с помощью турникетов в метро и валидаторов. Наличие пропусков у водителей теперь проверяют через камеры видеофиксации на дорогах.

Собянин назвал критичными очереди в метро из-за проверок пропусков
Общество

В Москве с 15 апреля ввели систему цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте в связи с распространением коронавируса. Впоследствии власти ужесточили требования, обязав водителей вносить номера машин в форме для оформления пропусков. Пассажирам общественного транспорта нужно указать номер «Тройки», социальной карты или безлимитного проездного билета. Одноразовые билеты временно запретили.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Дептранс, Москва, коронавирус
Материалы по теме
В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
Общество
Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
Общество
Собянин назвал критичными очереди в метро из-за проверок пропусков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter