Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

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В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску. Об этом заявил глава дептранса столицы Максим Ликсутов, сообщается в Telegram-канале департамента.

По его словам, такая ситуация сложилась в час пик, к 9:00 мск. Ликсутов отметил, что у 100 человек были пропуска, но они не привязали к ним карту. В связи с этим глава дептранса попросил жителей города проверять привязку пропуска к «Тройке» на портале transport.mos.ru до поездки.

Ликсутов рассказал, что в среду, 22 апреля, в наземном общественном транспорте проверили почти 70 тыс. пассажиров, и у 100 из них не было пропусков.

«В таких случаях ГУП «Организатор перевозок» принимает к нарушителям меры административного характера», — отметил он.