В Москве число разводов в апреле сократилось на 70%

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В Москве с начала апреля количество разводов сократилось на 70% по сравнению с данными прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ЗАГС Москвы, поступившем в РБК.

«В 2019 году за первые три недели апреля было зарегистрировано более 2,7 тыс. регистраций расторжения брака, в этом году — на 70% меньше», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 1 по 19 апреля поступили более 2,5 тыс. заявлений о заключении брака, однако около 30% пар перенесли дату свадьбы на более поздний срок. В управлении отметили, что москвичи стали переносить регистрацию брака на лето и осень.

Помимо этого около 2,5 тыс. браков планируют заключить в первую неделю после Пасхи, которая прошла 19 апреля. В управлении заявили, что в праздник Красной горки, 26 апреля, должны были пожениться около 80 пар, однако они тоже начали переносить даты свадьбы. В пресс-службе сообщили, что в этот день мероприятия будут проходить только в неторжественной обстановке, без гостей и с соблюдением эпидемиологических мер в связи с коронавирусом.