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В Москве число разводов в апреле сократилось на 70%

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве с начала апреля количество разводов сократилось на 70% по сравнению с данными прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ЗАГС Москвы, поступившем в РБК.

«В 2019 году за первые три недели апреля было зарегистрировано более 2,7 тыс. регистраций расторжения брака, в этом году — на 70% меньше», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 1 по 19 апреля поступили более 2,5 тыс. заявлений о заключении брака, однако около 30% пар перенесли дату свадьбы на более поздний срок. В управлении отметили, что москвичи стали переносить регистрацию брака на лето и осень.

ЗАГСы Москвы продолжат регистрировать браки в неторжественной обстановке
Общество

Помимо этого около 2,5 тыс. браков планируют заключить в первую неделю после Пасхи, которая прошла 19 апреля. В управлении заявили, что в праздник Красной горки, 26 апреля, должны были пожениться около 80 пар, однако они тоже начали переносить даты свадьбы. В пресс-службе сообщили, что в этот день мероприятия будут проходить только в неторжественной обстановке, без гостей и с соблюдением эпидемиологических мер в связи с коронавирусом.

В конце марта Минюст предложил приостановить в России бракосочетания и разводы из-за распространения коронавируса в стране. Министерство обратилось к властям регионов и предложило перенести назначенные регистрации браков на более поздний срок, например, после 1 июня 2020 года.

В управлении ЗАГС Москвы сообщили, что в столице продолжат регистрировать браки и разводы. В пресс-службе заявляли, что заключать браки будет можно в неторжественной обстановке. Помимо этого были приостановлены выездные регистрации.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: разводы, Москва, бракосочетание, новости РБК
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ЗАГСы Москвы продолжат регистрировать браки в неторжественной обстановке
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ЗАГС Москвы сообщил о переносе 20% бракосочетаний
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