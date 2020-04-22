На Урале начали проверку после связывания ребенка для поездки в больницу

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи начали проверку публикаций в СМИ о том, что в Копейском социально-реабилитационном центре ребенка остригли и связали ему руки перед поездкой в больницу. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Челябинской области.

«В ходе проверки будут проверены достоверность информации, изложенной в СМИ, и обстоятельства произошедшего, принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Первый замгубернатора региона Ирина Гехт написала на странице в Facebook, что утром властям доложили о ситуации с воспитанником социально-реабилитационного центра. Она назвала этот случай диким и заявила, что ведется проверка и дело доведут до суда.

«Жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков. А главное, это вновь звонок для системы», — сказала она.