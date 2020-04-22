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На Урале начали проверку после связывания ребенка для поездки в больницу

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи начали проверку публикаций в СМИ о том, что в Копейском социально-реабилитационном центре ребенка остригли и связали ему руки перед поездкой в больницу. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Челябинской области.

«В ходе проверки будут проверены достоверность информации, изложенной в СМИ, и обстоятельства произошедшего, принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Первый замгубернатора региона Ирина Гехт написала на странице в Facebook, что утром властям доложили о ситуации с воспитанником социально-реабилитационного центра. Она назвала этот случай диким и заявила, что ведется проверка и дело доведут до суда.

«Жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков. А главное, это вновь звонок для системы», — сказала она.

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В начале октября 2019 года прокуратура начала проверку после того, как жители села Новый порт в Ямало-Ненецком автономном округе написали коллективное обращение в правоохранительные органы. Ведомство выяснило, что
в Новопортовской школе-интернате имени Л.В. Лапцуя к детям применяли недопустимые наказания, в частности, их ставили в угол, и ученики терпели оскорбления.

Помимо этого детей незаконно привлекали к труду — к уборке спортивного зала, лестничных маршей и холла. По данным агентства «ЯмалPRO», воспитанников ставили в угол полуголыми и держали там до поздней ночи. Кроме того, пять спален на первом этаже интерната переоборудовали для проживания посторонних людей.

Теги: Челябинская область, ребенок, проверка
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