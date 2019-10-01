Прокуратура подтвердила издевательства над детьми в интернате в ЯНАО

Прокуратура подтвердила издевательства над детьми в интернате в ЯНАО

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа подтвердила, что в Новопортовской школе-интернате имени Л.В. Лапцуя применялись недопустимые наказания, а ученики терпели оскорбления. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос РБК.

«В отношении воспитанников отдельными сотрудниками интерната допускались оскорбительные высказывания, применялись недопустимые виды наказаний (стояние в углу)», — говорится в сообщении.

Ведомство начало проверку после того, как 10 июня жители села Новый Порт написали коллективное обращение в правоохранительные органы. В результате в прокуратуре выявили множество нарушений, в частности санитарно-эпидемиологических норм, требований противопожарной безопасности и прав воспитанников на комфортное проживание.

Дети спали на двухъярусных кроватях, которые не учитывали минимальную площадь в 4,5 кв. м на одного ребенка. В прокуратуре рассказали, что при этом пять спален на первом этаже школы переоборудовали для проживания посторонних людей.