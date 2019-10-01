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Прокуратура подтвердила издевательства над детьми в интернате в ЯНАО

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа подтвердила, что в Новопортовской школе-интернате имени Л.В. Лапцуя применялись недопустимые наказания, а ученики терпели оскорбления. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос РБК.

«В отношении воспитанников отдельными сотрудниками интерната допускались оскорбительные высказывания, применялись недопустимые виды наказаний (стояние в углу)», — говорится в сообщении.

Ведомство начало проверку после того, как 10 июня жители села Новый Порт написали коллективное обращение в правоохранительные органы. В результате в прокуратуре выявили множество нарушений, в частности санитарно-эпидемиологических норм, требований противопожарной безопасности и прав воспитанников на комфортное проживание.

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Дети спали на двухъярусных кроватях, которые не учитывали минимальную площадь в 4,5 кв. м на одного ребенка. В прокуратуре рассказали, что при этом пять спален на первом этаже школы переоборудовали для проживания посторонних людей.

Ведомство также подтвердило данные о том, что воспитанников незаконно привлекали к труду. Детям поручали уборку спортивного зала, лестничных маршей и холла.

Прокурор вынес представление главе администрации Ямальского района. В ведомстве добавили, что впоследствии нарушения были устранены, а виновные больше не работают в интернате.

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В начале сентября агентство «ЯмалPRO» писало, что к жалобе родителей приложены фото и видео, на которых запечатлены нарушения. По данным издания, учеников ставили в угол полуголыми и держали там после отбоя и до поздней ночи. Родители заявляли, что директор интерната Светлана Черкашина в спальном корпусе оборудовала гостиничные номера и классные комнаты.

При этом в администрации Ямальского района агентству рассказали, что договор с Черкашиной расторгли 11 августа, так как она вышла на пенсию.

По данным «ЯмалPRO», в Новопортовской школе-интернате учатся дети представителей коренных малочисленных народов Севера, которые ведут кочевой образ жизни.

Теги: Ямало-ненецкий автономный округ, интернат, издевательство, новости РБК
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