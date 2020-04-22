На круизном судне в порту Японии у россиянина выявили коронавирус

Лайнер Costa Atlantica (Фото: Kyodo / Reuters)

В Японии у 33 человек на круизном лайнере Costa Atlantica, стоящем в порту Нагасаки, выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на администрацию префектуры Нагасаки.

Согласно сообщению, всего на борту лайнера, по последним данным, заражены 34 человека, включая члена экипажа, у которого коронавирус был подтвержден ранее.

В российском посольстве в Японии сообщили, что на борту Costa Atlantica находится один россиянин, у которого выявили коронавирусную инфекцию. «По оценке медиков, сейчас его состояние опасений не вызывает», — заверили в диппредставительстве.

Посольство следит, чтобы россиянин получил квалифицированную медицинскую помощь, а также готово оказать все необходимое содействие.