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Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, на борту лайнера находятся 35 россиян, а также четверо граждан Белоруссии. Захарова отметила, что генконсульство России в Марселе на протяжении нескольких дней принимает меры по организации встречи в Марселе, однако разрешение так и не было получено.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, судно вышло из Буэнос-Айреса 3 марта. Предполагалось, что 21 марта вся группа туристов выйдет на берег в аэропорту Барселоны, а впоследствии отправится в Москву и другие города России. В связи с запретом испанских властей на заход круизных судов в порты этой страны, введенный на фоне распространения коронавируса COVID-19, лайнер изменил маршрут и направился в Марсель с расчетом прибытия 19 марта, уточнила Захарова. По ее словам, французские власти так не одобрили выход туристов в Марселе.

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Захарова добавила, что команда предупредила о возможной смене маршрута корабля, в связи с чем его пассажиры могут осуществить высадку в итальянской Генуе. Как отметила представитель МИДа, эта ситуация значительно осложняет транспортировку пассажиров для отправки в Россию, а также иностранных граждан в другие страны. Дипломат выразила надежду на то, что власти Франции отнесутся к сложившейся ситуации с пониманием и приложат максимум усилий для ее разрешения.

Теги: Франция, МИД России, нота протеста, круизный лайнер
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