Число зараженных коронавирусом в Приморье возросло более чем на 70%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Приморском крае за сутки зафиксировали 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщается на сайте регионального правительства.

Среди новых зараженных оказались двое детей в возрасте 5 и 11 лет. По данным регионального минздрава, они контактировали с родственником, у которого выявили коронавирус, поэтому вся семья находится в инфекционных госпиталях. Помимо этого в регионе впервые выявили беременную женщину, зараженную инфекцией. В минздраве отметили, что она находится в стабильном, удовлетворительном состоянии.

Таким образом, число зарегистрированных случаев заболевания в крае увеличилось со 104 до 178 — чуть более чем на 71%. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, лечиться продолжают 163 человека, из которых восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, а один из них на искусственной вентиляции легких.

Помимо этого на карантине находятся 159 человек, а 250 — в обсерваторах. Кожемяко отметил, что самый крупный очаг инфицирования расположен во Владивостокской больнице №2, где наличие коронавируса подтвердили у 42 человек, из которых 17 являются сотрудниками медучреждения. Кроме того, в Приморском крае два человека умерли и 11 выздоровели.