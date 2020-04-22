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Пандемия коронавируса ,  
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Число зараженных коронавирусом в Приморье возросло более чем на 70%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Приморском крае за сутки зафиксировали 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщается на сайте регионального правительства.

Среди новых зараженных оказались двое детей в возрасте 5 и 11 лет. По данным регионального минздрава, они контактировали с родственником, у которого выявили коронавирус, поэтому вся семья находится в инфекционных госпиталях. Помимо этого в регионе впервые выявили беременную женщину, зараженную инфекцией. В минздраве отметили, что она находится в стабильном, удовлетворительном состоянии.

Таким образом, число зарегистрированных случаев заболевания в крае увеличилось со 104 до 178 — чуть более чем на 71%. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, лечиться продолжают 163 человека, из которых восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, а один из них на искусственной вентиляции легких.

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Помимо этого на карантине находятся 159 человек, а 250 — в обсерваторах. Кожемяко отметил, что самый крупный очаг инфицирования расположен во Владивостокской больнице №2, где наличие коронавируса подтвердили у 42 человек, из которых 17 являются сотрудниками медучреждения. Кроме того, в Приморском крае два человека умерли и 11 выздоровели.

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Губернатор назвал ситуацию непростой и заявил, что нужно усилить меры по борьбе с распространением инфекции, особенно в отношении медцентров. «Здесь необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины, в случае возникновения вспышек заболевания», — сказал он.

Накануне во Владивостоке закрыли на карантин урологическое и хирургическое отделения больницы №2 после того, как у некоторых пациентов и медиков выявили коронавирус. Территориальное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование, чтобы установить контактировавших с зараженными.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Приморский край, коронавирус
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