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Во Владивостоке два отделения больницы закрыли на карантин из-за COVID-19

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Два отделения клинической больницы №2 во Владивостоке закрыли на карантин после того, как там обнаружили зараженных коронавирусом пациентов и медиков. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

«Специалисты территориального управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, устанавливают контактные лица, отслеживают всю цепочку взаимодействия и пациентов, и медперсонала», — рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

На карантин закрыли урологическое и хирургическое отделения. Пациентов, контактировавших с заболевшими, перевели в провизорный госпиталь, где они ждут результаты анализов на наличие инфекции.

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Худченко отметила, что пациентов в состоянии средней и тяжелой степени тяжести помещают в инфекционный госпиталь краевой больницы №2. Зараженных, болезнь которых протекает в легкой форме, отправляют в Уссурийск, где тоже работает инфекционный госпиталь при городской больнице.

Помимо этого в Находке начал работать госпиталь для пациентов с коронавирусом. Глава регионального минздрава сообщила, что там находятся один больной с подтвержденным диагнозом и восемь человек с симптомами, похожими на инфекцию. Они ждут результаты анализов.

По данным минздрава Приморского края, в регионе зафиксировали 104 случая заражения коронавирусом, два пациента умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Владивосток, больница, коронавирус
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