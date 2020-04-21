Во Владивостоке два отделения больницы закрыли на карантин из-за COVID-19

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Два отделения клинической больницы №2 во Владивостоке закрыли на карантин после того, как там обнаружили зараженных коронавирусом пациентов и медиков. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

«Специалисты территориального управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, устанавливают контактные лица, отслеживают всю цепочку взаимодействия и пациентов, и медперсонала», — рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

На карантин закрыли урологическое и хирургическое отделения. Пациентов, контактировавших с заболевшими, перевели в провизорный госпиталь, где они ждут результаты анализов на наличие инфекции.

Худченко отметила, что пациентов в состоянии средней и тяжелой степени тяжести помещают в инфекционный госпиталь краевой больницы №2. Зараженных, болезнь которых протекает в легкой форме, отправляют в Уссурийск, где тоже работает инфекционный госпиталь при городской больнице.