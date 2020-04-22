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Пандемия коронавируса ,  
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Доктор Мясников признал ошибочность своего прогноза о пике эпидемии

Врач и телеведущий Александр Мясников, возглавляющий информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщил, что ошибся с прогнозом пика заболеваемости в России. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Мы — врачи всего мира — ошиблись. Хорошо, лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что [распространение болезни] идет верх, потом плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. Но у нас это [эпидемия] началось на месяц позже», — сказал Мясников.

Путин заявил о еще не пройденном пике заболеваемости COVID-19 в России
Общество

По его словам, сейчас прогноз таков, что до мая распространение COVID-19 в стране будет расти, в мае заболевание выйдет на плато (когда число новых случаев не растет), а к концу мая будет спад эпидемии.

Ранее 13 апреля Мясников заявлял, что пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ждать в конце апреля. После этого произойдет спад, а затем наступит вторая волна эпидемии.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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20 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил надежду, что спада эпидемии можно ждать к началу лета. По его словам, дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом зависит от того, какие механизмы борьбы с ним появятся у медиков. При этом он подчеркнул положительный эффект введенного режима всеобщей самоизоляции.

Перед этим президент Владимир Путин заявил, что Россия еще не прошла пик эпидемии COVID-19 и он впереди. Глава государства отметил, что сейчас медикам удается справляться с задачами на первом этапе распространения заболевания.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, эпидемия, Россия
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