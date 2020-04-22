Доктор Мясников признал ошибочность своего прогноза о пике эпидемии

Врач и телеведущий Александр Мясников, возглавляющий информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщил, что ошибся с прогнозом пика заболеваемости в России. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Мы — врачи всего мира — ошиблись. Хорошо, лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что [распространение болезни] идет верх, потом плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. Но у нас это [эпидемия] началось на месяц позже», — сказал Мясников.

По его словам, сейчас прогноз таков, что до мая распространение COVID-19 в стране будет расти, в мае заболевание выйдет на плато (когда число новых случаев не растет), а к концу мая будет спад эпидемии.

Ранее 13 апреля Мясников заявлял, что пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ждать в конце апреля. После этого произойдет спад, а затем наступит вторая волна эпидемии.