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Новости без коронавируса ,  
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Трамп ответил на сообщения СМИ о здоровье Ким Чен Ына

У Вашингтона нет подтверждения информации об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

«Никто это не подтвердил. Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю», — сказал Трамп.

Он добавил, что если Ким Чен Ын действительно пребывает в плохом состоянии, то он желает ему здоровья.

СМИ сообщили о перенесенной Ким Чен Ыном операции
Политика

Ранее 21 апреля CNN со ссылкой на источник в администрации США писали, что лидер КНДР почувствовал себя хуже после перенесенной недавно операции. Из-за этого он пропустил церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля.

Южнокорейское издание Daily NK сообщало, что 12 апреля Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и сейчас восстанавливается у себя на вилле. Агентство Yonhap, ссылаясь на источник в правительстве Южной Кореи, писало, что власти не заметили признаков ухудшения здоровья лидера КНДР.

Кремль посоветовал дождаться официальных данных о здоровье Ким Чен Ына
Политика

В Кремле сообщили, что видели информацию в СМИ об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына, но не знают, насколько она правдива. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал дождаться официальных данных.

Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, здоровье
Материалы по теме
Кремль посоветовал дождаться официальных данных о здоровье Ким Чен Ына
Политика
СМИ сообщили о перенесенной Ким Чен Ыном операции
Политика
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