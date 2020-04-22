Трамп ответил на сообщения СМИ о здоровье Ким Чен Ына

У Вашингтона нет подтверждения информации об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

«Никто это не подтвердил. Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю», — сказал Трамп.

Он добавил, что если Ким Чен Ын действительно пребывает в плохом состоянии, то он желает ему здоровья.

Ранее 21 апреля CNN со ссылкой на источник в администрации США писали, что лидер КНДР почувствовал себя хуже после перенесенной недавно операции. Из-за этого он пропустил церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля.