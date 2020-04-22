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Вирусолог объяснил большое число молодых пациентов с COVID-19 в России

Большое количество зараженных коронавирусом среди людей 30-40 лет в России связано с тем, что пенсионеры более дисциплинированы и лучше выполняют требования социальной дистанции. Об этом в интервью «Российской газете» заявил замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.

«Невысокая доля возрастных пациентов в наших больницах — это скорее следствие вовремя принятых мер по ограничению контактов», — сказал вирусолог, добавив, что пожилые люди соблюдают самоизоляцию лучше, чем молодежь.

В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом
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По его словам, коронавирусом заражаются люди всех возрастов, но у большинства пациентов 18-40 лет заболевание проходит благополучно. В то же время, для 80-летних больных COVID-19 очень опасен.

Семенов, который недавно вернулся из Италии, где помогал бороться с эпидемией COVID-19, отметил, что итальянцы опоздали с изоляцией и долго не вводили карантинные меры.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В начале апреля главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова сообщила, что к увеличению числа молодых носителей коронавируса привело игнорирование ими правил самоизоляции. Она связала рост инфицированных среди молодежи с выездами на природу, отметив, что это наблюдалось не только в Москве, но и в других регионах страны.

17 апреля начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что из 13,5 тыс. протоколов, составленных в Москве за нарушение режима самоизоляции, большая часть была выписана на молодых людей и граждан среднего возраста.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Россия, эпидемия
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