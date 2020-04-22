Врач назвал поведение людей во время самоизоляции «пугающим»

Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов заявил, что его пугает поведение некоторых людей, находящихся на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом врач сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Меня пугает, что во всем мире люди выходят в пикеты против самоизоляции. У нас в Северной Осетии, сейчас в Соединенных Штатах», — заявил Ачкасов.

Медик добавил, что не понимает мотивов этих людей. Однако он выразил уверенность, что после окончания пандемии коронавируса у людей во всем мире изменится сознание, и они поменяют отношение к подобным инфекциям и собственной защите от них.

20 апреля во Владикавказе прошел несанкционированный митинг против режима самоизоляции. Его участники требовали также отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. В итоге губернатор встретился с протестующими и пообещал помощь всем, кто пострадал от коронавируса. Силовики задержали нескольких участников акции, 13 из них получили административный арест от 3 до 15 суток за неповиновение властям.